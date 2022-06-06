中國鐵路上海局集團方面表示，今年前5月的長三角鐵路共開行中歐班列1135列、年增率達到8.8％，並發運11.06萬個標準箱（TEU）、年增6.5％，班列開行總體呈現「穩中有升」的發展態勢。

根據中新網報導，其中長三角鐵路開行的中歐班列在5月保持強勁增長，共開行235列、較上月成長12.4％、年增14.1％，共發運2.3萬TEU較上月成長15.8％、年增12.9％。

據介紹，大陸的一列列中歐班列從上海、金華、義烏、合肥、蘇州、南京、徐州等城市啟程，把「中國造」運往「一帶一路」沿線國家和地區，並把歐洲、中亞生產的汽車配件、板材、礦產資源等進口商品運回國內。

業內人士指出，長三角中歐班列已經成為國際物流陸路運輸的重要方式，為區域外貿開闢一條安全穩定、高效高質、綠色低碳的物流通道，搭載的商品結構不斷優化，路線佈局多向豐富，去回程班列日益均衡，接續運輸等新型服務業態不斷湧現，行業創新力顯著增強。