生活中，有些人無論遇到什麼事情都喜歡逞強，即使心中悲慟欲絕，表面上也會故作輕鬆，用笑容掩飾，私底下卻總是獨自一個人默默承受。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座喜歡假裝堅強，把所有悲傷都留給自己。

▍獅子座

獅子座自尊心旺盛，出了名的愛面子，無論做什麼事情都會盡力求表現，不允許自己被他人瞧不起，或是做出任何顏面掃地的事情。獅子座對外總是一副高高在上的驕傲模樣，即便這樣的偽裝很辛苦，甚至早已遍體鱗傷，但是他們也不願意向外人展現出弱小的一面。

▍處女座

處女座平靜理智，有著強大的心智能力，以及追求精緻的渴望，追求完美就像是他們與生俱來的本能。逞強對於處女座而言，則是維護自己的自尊心不受傷害，為了向他人證明自己的強大，處女座從來不願展現軟弱的一面，也不可能輕易認輸，即便他們內心早已千瘡百孔。

▍雙子座

雙子座聰明伶俐、樂觀開朗，似乎很少被生活中的煩心事所困擾，很能夠適應環境，但其實雙子座有著報喜不報憂的一面，即便他們交際能力出色，偽裝能力也十分強大。雙子座遇到困難和挫折，總是一副雲淡風輕的模樣，但四下無人的時候，他們總是獨自流淚，默默承受著悲傷。