泰國百萬網紅正妹「棒糖妹」Arisara Karbdecho （Alice）曾分享一張拿著巨大棒棒糖，一邊秀出深邃事業線的辣照而爆紅，因此被封為「棒糖妹」，她還曾以犯規好身材穿著《精靈寶可夢》圖案的衣服讓台灣網友暴動，沒想到棒糖妹今(6日)竟驚傳吃飯噎到過世的噩耗，得年僅27歲。

1995年出生的「棒糖妹」Alice原本個性害羞，因張貼自己穿著性感Cosplay服裝的照片而出名，她總是喜歡以特別的扮相登場，如魔術師服裝、角色扮演造型等，被評為「泰國十大話題美女」，堪稱泰國早期很火的一位網美偶像，在IG上擁有超過157萬粉絲。後來卻有網路酸民批評她的身材和體重，棒糖妹發憤圖強開始瘋狂運動，短短22天瘦了7公斤，過去更為此參加一項挑戰，每減掉1公斤就可獲得10萬泰銖。

根據泰媒《Khaosod Online》報導，Alice家人表示她在2個月前疑似吃飯時噎到，支氣管被食物卡住而窒息，輸氧2個月期間，她就如同睡美人一般長眠不醒，最終於本月6日12點50分離世，得年27歲，噩耗傳出後震驚所有粉絲，立刻湧入她的IG哀悼。Alice的姊姊也證實了她的過世消息，目前遺體放在寺廟內，等待親友送她最後一程。

「棒糖妹」Alice在就讀曼谷大學時就已經是個知名的電競主播，並登上FHM成為封面女郎，各種外拍寫真活動更是多不勝數，在台灣也有一定程度知名度；不幸消息傳來後，台灣的粉絲也紛紛哀悼：「願妳一路走好」、「我超愛她的虹彩六號ARUNI的作品」、「真假？高中女神」、「好扯」、「以前的女神」。