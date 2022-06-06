儘管產油聯盟OPEC+剛決議擴大增產，但沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco調高亞洲客戶7月官方售價（OSP），幅度並高於市場預期，反映其看好亞洲市場需求。

受到沙油Aramco調漲售價的刺激，國際油價周一應聲上揚，美國西德州中級原油最高上探120.99美元，創三個月新高，布蘭特期油最高觸及121.95美元。

輝立期貨商品投資部經理桑度(Avtar Sandu)表示，「產油國顯然是趁著行情好大賺一筆。」美國進入夏季出遊旺季，以及中國解封，料將支撐油價維持在高檔。

Aramco周日宣布將運往亞洲的阿拉伯輕原油7月官方售價調漲2.1美元，較基準阿曼／杜拜報價每桶高出6.5美元，等於逼近5月的歷史高點。

調幅高於預期，市場原估調幅約在1.5美元，路透訪調專家的看法僅1人認為調幅將達2美元。

一名亞洲石油交易商表示，「漲幅超出預期，特別是阿拉伯輕原油，我們都對此一漲價決定感到意外。」

OPEC+日前才剛宣布擴大增產，一改之前到9月前每日增產43.2萬桶原油的計畫，7月起每日產油量增加64.8萬桶，8月增產量也約是每日64.8萬桶。

不過，OPEC+內部對增產決定出現分歧，包括俄羅斯、安哥拉與奈及利亞都表達反對的立場，外界因此擔憂未來實際供油量可能比官方增產計畫來得低。

包括美國等北半球國家通常7月為開車出遊旺季，帶動汽油需求大增。而全球最大石油進口國中國剛剛讓部分大城解封，預計也會拉高需求。

另一名亞洲石油交易商指出，「這段期間需求特別強勁，這讓沙國有調漲官方售價的本錢。」

部分對沙國原油的需求可能轉為購買俄羅斯原油，特別是中國與印度近幾個月來擴大以低價進口俄羅斯原油。

Aramco周日同時也調漲銷往歐洲與地中海客戶的官方售價，但對美國地區客戶的售價則維持不變。