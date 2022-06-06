石塑地板廠美喆-KY（8466）6日公布5月合併營收3.51億元，年增14.5％，創歷史同期新高。累計1-5月合併營收17.56億元，也創歷年同期新高，較去年同期成長30.3％。

外銷代工業務主要客戶拉貨動能持續保持穩定表現，加上擴大北美地區業務接單，美喆指出，今年以來，北美地區每月銷售表現皆優於去年同期。

看好LVT、SPC石塑地磚產品在北美地區市場滲透率提升，美喆指出，除持續加速投入台南廠SPC石塑地磚量產規劃，並鎖定美國前十大通路及地材品牌商進行業務合作洽談，深化北美地區業務拓展能力、產品市占率表現。

美喆指出，已成功將台南廠SPC石塑地磚產品進行客戶送樣，並洽談下半年台南廠訂單出貨規劃。

對於第二季的營運，美喆指出，先前受到航運塞港、缺櫃等影響，歐洲地區客戶陸續調整產品訂單交期及整體庫存水準。在第二季調整完畢後，可望推升整體訂單出貨動能表現。