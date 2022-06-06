國內疫情延燒，外傳民進黨年底地方首長選舉提名時程最晚可能拖到8月底。日前表態參選台北市長的前交通部長林佳龍今天表示沒聽說，他認為，防疫優先，但民主選舉也是要逐步向前走，應該可以並行不悖。還說，民主選舉要有願景，不能只是在等人，「不管是等我還是等別人。」

今年11月就要舉行地方縣市首長九合一選舉，民進黨截至目前只完成9縣市提名，外傳受疫情影響，民進黨北北桃首長人選，最晚可能拖到8月底才決定，讓外界聯想，民進黨是要等衛福部長陳時中搞定疫情，再來拍板。

外傳民進黨年底地方首長選舉提名時程最晚可能拖到8月底。日前表態參選台北市長的前交通部長林佳龍今天表示沒聽說。（《POP大國民》節目提供）

林佳龍今天面對媒體詢問時表示，他是沒聽到這些決定，不過是有這些報導。他認為，目前離選舉日剩不到半年的時間，「的確是防疫優先，可是民主選舉也是要逐步向前走」，各政黨推出優秀的人才，大家選賢與能，很多市政也需要進行討論，這應該是可以並行不悖。

他說，台灣要走向正常生活，把防疫做好，民主政治也可以一步步向前走，他本身也期待任何的民主選舉，大家可以多著重公共政策的討論，不只是選人選黨，也在選擇城市跟國家的願景還有未來。

林佳龍晚間也接受媒體人蔡詩萍的廣播專訪，提出台北市「首都交通建設五大主張」，認為台北市長要有行政院長或者是部長的高度，才能進行跨縣市的整合，台北的交通並非無解，只要能按照他的規畫去超前部署，可以「4年治標，8年治本」。

他也預告會陸續提出大台北首都圈的「十二堂課」，除了交通路網，未來還有經濟、住宅、文化、流域治理等，並強調，「民主選舉最好有政策和願景，不能只是在等人，不管是等我或等別人」。