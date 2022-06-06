在中共國務院在各地推動企業復工復產及逐步恢復民眾正常生活後，北京新冠肺炎疫情亦持續緩和，本月5日新增6宗本土感染，而至6日下午3時尚無新增本土感染確診病例報告，顯示北京疫情已進入掃尾清零階段。

據《北京日報》報導，北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京疫情已處於掃尾清零階段；疫情防控形勢持續向好，防疫成果來之不易，要堅持常態化疫情防控常抓不懈，盡早實現清零目標。

龐星火昱示，4月22日以來，北京累計報告1822宗新冠感染。目前岳各莊市場、友誼社區、東方廣場等相關疫情已得到基本控制；近期新增感染者主要來自政馨園、沙鍋村、添越生鮮超市相關疫情，均為隔離觀察人員，本市疫情已處於掃尾清零階段。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，全市已連續3天無新增社會面病例，北京疫情防控形勢持續鞏固良好態勢，疫情防控取得階段性成果。

他強調，要倍加珍惜，保持清醒頭腦，繼續毫不動搖全面推進動態清零行動，嚴格落實四方責任，嚴防反彈風險，全力以赴推進掃尾清零。