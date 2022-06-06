台彩6日開出第111000045期威力彩，本期威力彩頭獎上看4.5億，快來對獎，你可能成為億萬富翁。

第111000045期威力彩，第一區獎號由小到大依序為04、12、13、27、29、32，第二區為07。

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