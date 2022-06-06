走錯路的蛇！有男子分享自家「惡犬」事蹟，他表示有隻大蛇(臭青母)誤闖狗籠，該蛇慘遭關在狗籠裡的「皮皮」趴皮又分屍，他看到此情景自嘲，寵物皮皮是不是「太狠了」；網友一見笑翻表示「都關籠了，只能說蛇有夠衰」、「真的是惡狗」，不過另外有網友卻歪樓把焦點放在「皮皮」的眉毛上認為太有戲了。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示有隻大蛇(臭青母)，跑到自家寵物狗籠裡，慘遭寵物「皮皮」活活扒皮，甚至還被分屍，看到這副景象，他表示自家寵物是不是太狠了；從原PO上傳的照片可見，飼主拿著夾子夾住一袋動物屍體，其屍體為已被扒皮、分屍的臭青母，狗籠的外層也用紅色噴漆噴寫上「惡狗」2字。

雖然寵物「皮皮」凶狠，但是眉毛的樣子卻成為網友的目光焦點，認為皮皮的眉毛狠有戲。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛留言表示「都關籠了，只能說蛇有夠衰」、「人家好不容易加菜，結果你怎麼拿走了啦」、「蛇好可憐」、「護主心切啊！」、「臭青母無毒，可憐的蛇」、「走錯路的蛇」、「還好是無毒的，不然鹿死誰手還不知道」、「真的是惡狗」。

另外有網友歪樓把焦點放在該隻狗身上認為「眉毛有帥」、「眉毛也太酷了」、「這眉毛有故事」、「好有戲的眉毛喔」、「眉毛好笑」、「這眉毛看起來就是不好惹」、「這眉毛看起來就是不好惹」、「是不是小時候馬尾綁太緊，為什麼會鳳眼」。