柬埔寨昨天舉行地方選舉，根據國家選舉委員會（National Election Committee）今天公布的初步結果，執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）贏得壓倒性勝利。

柬埔寨明年將舉行全國性大選，反對派人士原本寄望這次地方選舉，能削弱總理洪森（Hun Sen）數十年來的統治。

然而初步結果顯示，洪森的柬埔寨人民黨取得壓倒性勝利，拿下總席次的8成左右。

但反對派燭光黨（CP）也取得些許成功，根據路透社，燭光黨拿下18%的席次，而柬埔寨人民黨之前掌控了95%的席次。

燭光黨透過聲明表示，這次選舉「不自由、不公平」，「未反映柬埔寨人民的意志」，然而該黨未拒絕接受選舉結果。

法新社看到的柬埔寨人民黨內部文件顯示，洪森的政黨得票數超過530萬，燭光黨則拿下約160萬張選票。

國家選舉委員會昨天表示，這次選舉約有700萬人出席投票，投票率在78%左右。

官方結果預料6月26日才會公布。