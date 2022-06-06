柬埔寨昨天舉行地方選舉，根據國家選舉委員會（National Election Committee）今天公布的初步結果，執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）贏得壓倒性勝利。
柬埔寨明年將舉行全國性大選，反對派人士原本寄望這次地方選舉，能削弱總理洪森（Hun Sen）數十年來的統治。
然而初步結果顯示，洪森的柬埔寨人民黨取得壓倒性勝利，拿下總席次的8成左右。
但反對派燭光黨（CP）也取得些許成功，根據路透社，燭光黨拿下18%的席次，而柬埔寨人民黨之前掌控了95%的席次。
燭光黨透過聲明表示，這次選舉「不自由、不公平」，「未反映柬埔寨人民的意志」，然而該黨未拒絕接受選舉結果。
法新社看到的柬埔寨人民黨內部文件顯示，洪森的政黨得票數超過530萬，燭光黨則拿下約160萬張選票。
國家選舉委員會昨天表示，這次選舉約有700萬人出席投票，投票率在78%左右。
官方結果預料6月26日才會公布。
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