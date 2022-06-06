英國首相強生因「派對門」等連串醜聞，今天將面臨執政保守黨國會議員的不信任投票。儘管他矢言捍衛黨魁寶座，但若失敗，保守黨將展開首相大位爭奪戰。哪些人選可能取代強生？

● 外交大臣特拉斯（Liz Truss）

路透社報導，特拉斯是保守黨草根勢力的寵兒。她在保守黨支持者網站「保守黨之家」（Conservative Home）對黨員所做的支持度調查當中，經常高居榜首。

46歲的特拉斯擁有細心培養的公眾形象。去年有一張她坐在戰車裡的照片，令人憶起英國前首相暨首位女首相佘契爾（Margaret Thatcher）1986年一張類似照片中的著名形象。

在強生（Boris Johnson）首相任內頭2年，特拉斯擔任國際貿易大臣，支持英國脫離歐洲聯盟（EU），並在2021年被任命為英國與歐盟談判的主談代表。

她今天表示，自己對強生「百分百支持」，並呼籲其他保守黨國會議員響應。

● 前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）

在2019年保守黨黨魁競爭中，現年55歲的韓特敗給強生屈居第二。若他擔任英國首相，將在強生風波不斷的任期後，帶來較嚴肅和爭議較少的領導風格。

韓特過去2年擔任英國國會下議院衛生特別委員會（Health Select Committee）主席，發揮他曾經擔任衛生大臣的經驗。在他擔任強生閣員期間，形象也一直保持良好。

今年稍早韓特曾表示，他想成為首相的企圖心「並未完全消失」。

● 財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）

直到去年，蘇納克都是接替強生的熱門人選。他因為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間推出經濟紓困方案，而受到讚揚。方案內容包括保住就業措施，防止英國出現大規模失業潮，但相關支出可能高達4100億英鎊（約新台幣15兆1300億元）。

不過，蘇納克由於未提供英國家戶充分的生活成本支援、他的富人妻子具有非居籍（non-domiciled）納稅身分，以及他和強生一樣因違反防疫封鎖規定被罰款等原因，而受到批評。

蘇納克今天表示，他支持強生繼續擔任黨魁。

● 教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）

查哈威曾任主管疫苗部署的英國衛生部政務次長，任內英國成為全球最先推出COVID-19疫苗接種的國家，他的表現令人印象深刻。

查哈威是伊拉克難民，幼時來到英國，這使得他與其他保守黨競爭對手背景大不同。他原本是英國知名民調機構「輿觀」（YouGov）的共同創辦人，2010年當選議員後進入國會。

● 前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）

摩丹特因為在上次保守黨黨魁競爭中支持韓特，而遭到強生拔官。她強烈支持英國脫歐，另曾因參加電視跳水實境節目而登上全國新聞版面。

摩丹特目前擔任英國國際貿易部次長。她稱政府內部舉辦違反防疫規定的派對「可恥」，5月時並表示，英國選民想見到政府表現出「專業與稱職」。