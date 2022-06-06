許多學校今起恢復實體上課，讓家長擔心孩子的防疫問題。蔡英文總統今晚表示，與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常的高，她感謝家長們的配合，並承諾，政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康。

蔡英文表示，今天，許多學校恢復實體上課，她知道家長們都很關心自己孩子的防疫。她在臉書貼出馬偕兒童醫院兒童感染科黃瑽寧醫師「健康講堂」，向大家說明防疫指引：

一丶居家照顧：目前國內確診兒童，以輕症、居家照顧為主，建議家長可以觀察精神與活動力，來留意孩子的身體狀況。

二丶就醫警訊：居家照顧的過程中，請特別注意兒童腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、持續頭痛、抽搐、肌躍型抽搐、意識不佳、步態不穩等八大症狀，務必儘速就醫。

三丶MIS-C：國內媒體報導首例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），這個症狀可能在兒童確診復原後6週內發生。根據國外研究，打一劑兒童疫苗可下降97％風險。

蔡英文強調，目前我們5-11歲兒童疫苗涵蓋率74.2％，且持續上升中。與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常的高，也請家長可以選擇帶孩子去接種疫苗。

她也謝謝家長們的配合，以及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率。「政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康」。