6日續在洲際迷你蛋進行台新夢想家與台北富邦勇士季後賽首輪系列戰，富邦靠著曾文鼎最後關頭連拿4分，以及接連傳出3次助攻，最後以100比94險勝地主夢想家，搶先取得季後賽首輪2連勝聽牌優勢，傷癒復出的辛特力貢獻16分、11籃板。

儘管富邦有辛特力復出，夢想家也用布依德取代恐將提前報銷的揚科維奇上場，上半場卻變成雙方洋將犯規秀，富邦有辛特力、塞瑟夫各3犯，夢想家狀態更糟，布依德與錢肯尼各吞4犯，不過打完上半場，夢想家仍以52比50領先富邦。

下半場才打24秒，錢肯尼就吞5犯只好離場休息，不過夢想家還是繼續跟富邦陷入互有領先局面，關鍵就在布依德頂著4犯，仍在第3節獨拿11分、全場27分，幫助夢想家緊咬比分不放，前3節結束，換成富邦73比71領先夢想家。

打到最後3分10秒，曾文鼎上籃放進兩分，富邦88比87超前，來到最後1分43秒，又是曾文鼎上籃，不過布依德馬上補回兩分，接著曾文鼎「開後門」傳給辛特力上籃取分，布依德最後1分12秒兩罰俱中，夢想家追成91比92。

最後51.9秒，曾文鼎又妙傳給張宗憲上籃取分，然後林書緯把球點掉，球剛好掉到曾文鼎手上，讓他馬上長傳給林書緯快攻上籃，擴大富邦領先到5分，接著夢想家強攻沒進，張宗憲最後14秒兩罰俱中，幾乎提前宣告富邦勝券在握。