京冠生技農食副產物碳中和示範工廠規劃將4大循環納入生產製程(京冠提供)

全球禽流感與非洲豬瘟、新冠肺炎疫情、氣候變遷、與烏俄戰爭等外部衝擊，使動物精準營養、預防醫學及糧食供應鏈議題更顯急迫。面對大環境的挑戰，農委會不只推動大糧倉計畫，以提高台灣糧食自給率，亦已於2021年率先成立淨零碳排辦公室，期望「減量」、「增匯」、「循環」、與「綠趨勢」四大面向的關鍵措施，讓農業部門領先於2040年達成淨零目標。響應政府糧食自給與淨零碳排目標，京冠生技不只掌握獨特逆境固態發酵專利技術，將農食副產物如茶渣、豆渣、咖啡渣等轉化為高營養價值的機能性動物飼料原料與保健產品，也於今(6)日在屏東啟動台灣首座豆渣高值化碳中和先導示範工廠建置。京冠生技董事長楊青山表示，先導示範工廠完工後，主要生產黃豆渣餘料高值化後的機能性動物飼料原料，也主打獨家開創的製程系統化模組設備，導入「廠中廠」(In-house model)新商業模式，協助農食上游工廠實現碳中和生產，期許讓「豆渣變碳權」!

依據資源循環台灣基金會統計，台灣動物飼料原料超過9成倚賴國外進口，而農委會也積極推動低碳農漁畜生產模式，一方面盤點並促進農糧畜牧產業的碳排資訊，一方面著眼農業剩餘資源的加值再利用，尤其是加強農業循環技術的研發，以建立農業跨域循環場域。楊青山表示，京冠生技規劃5億元總預算，分階段投入打造農食副產物高值化綠色先導示範工廠，將循環經濟標準與歐盟環境足跡等永續發展特色融入廠房設計之中，透過植物性廢渣回收、低溫餘熱發電(ORC)技術、與養藻捕碳等設計，打造廠房二氧化碳、熱、及水循環智慧化、自動化生產模組，實現循環經濟淨零工廠，也符合當前「先減少排放，再淨零排放」的國家碳排策略。

楊青山更進一步指出，本日動土的豆渣高值化碳中和先導示範工廠不只生產高營養價值動物飼料原料與保健產品，也是系統化模組設備「廠中廠」模式的前導試驗，以系統設備及技術服務輸出方式，將農食副產物高值化製程直接設置在上游農食品加工廠內，來縮短農餘原料轉換、保存、輸送等成本環節，並將農餘高值化產生的回收水、綠電、回饋給合作業者，京冠將來規劃延伸碳權之經營，既可協助上游廠商打造綠生產品牌形象，也可帶動國內農食產業鏈的綠色經濟新模式。

楊青山表示，機能性飼料原料與添加物不僅國內需求持續攀升，東南亞、東北亞與中國亦為潛力市場，且2018年至今，國際市場成長幅度超過65%以上。京冠生技長期投入生物科技跨域技術整合，運用藥用真菌和藥食同源的特性，以逆境固態發酵工程發展符合經濟動物精準營養需求，並融合預防醫學的概念，調節經濟動物的免疫能力，進而強化育成率與繁殖性能。此類精準營養功能性飼料原料與機能性飼料添加劑的運用，提供國內外畜產業邁向無抗生素飼養模式，也促進消費者食品安全及打造友善環境的大健康共榮圈。

此外，京冠生技也在2021年接受經濟部工業局產品環境足跡輔導，自我檢視飼料產品製程的環境衝擊指標並帶動整體供應鏈盤查。楊董事長強調，京冠生技持續投資綠趨勢科技研發能量，聚焦精準營養及預防醫學，積極研發農食高值化之機能性飼料原料與保健產品，並期許建立系統化模組設備的「廠中廠」高值化商業模式，為台灣農業淨零的臨門一腳做出貢獻，並引導整廠輸出模式打入國際舞台，進而打造循環經濟Taiwan can lead的綠色生產品牌。