本土疫情爆發，已連續多日確診破萬例，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌端午連假首日到台中榮總視察，前立委顏寬恒今（6日）在臉書表示，他收到中榮護理師斑斑血淚的控訴，為配合中央「北病南送」政策，中榮將許多病房改建為專責病房，院內感控機制卻嚴重失能，顏痛批「這些高官忙著走馬看花，讓基層疲於應付增加負擔」。

顏寬恒在臉書曝光中榮護理師的控訴指出，為了配合中央「北病南送」政策，中榮將許多病房改建為專責病房，收容全台確診病患，「中榮的醫護們，正為了滿足他們的政策與績效，冒著自己的生命危險，在惡劣的環境中照顧病人」。

顏寬恒表示，先前中央流行疫情指揮中心號稱中榮增設不少負壓隔離病房，提供醫護專屬用餐區與安全空間，中榮82病房護理師卻指出，原先泌尿科病房改制為專責病房，大量收容確診病患，卻沒有中央號稱的負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間。

護理師表示，甚至已經開始收容患者了，唯一有的就是一塊塑膠布充當防護，更沒有任何無菌空間讓醫護人員可更換防護衣，即便後來加裝玻璃門，但礙於空調系統都是由各病房運作，反倒成為「正壓病房」，大量汙染空氣由病房往走廊輸送。

護理師指出，護理站在毫無保護措施的狀況下，直接與確診病人共處在同一個環境，置醫務人員於高風險中照護，其他院內同仁也不知道82病房已經改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，人員的流動大幅度增加院內感染的可能性，感控機制嚴重失能，這樣的狀況也讓許多醫護人員有家不敢歸，就怕自己成了傳染源導致家人確診，只能打電話，連接觸都沒有辦法。

該名陳情的護理師也控訴，院方告知他們原先承諾5月28日開始的補助，必須達到醫護比1:5以上才能發給，「試問當這些人員為了台灣防疫在盡心盡力，不顧自己生命安全甚至與家人分隔的同時，還拿績效做為補貼標準是否恰當？」

最後顏寬恒指出，這樣的做法等同變相鼓勵降低醫護品質，面對可能有生命危險的病患，卻鼓勵醫護一個人照顧越多越好，本末倒置；結果這些底層的聲音，蘇貞昌人來到現場卻也聽不見，蔡其昌也聽不見，只關心中榮能替中央增加多少疫苗打線。

顏寬恒呼籲，「請執政黨在口口聲聲關懷醫護辛勞的同時，實際付出行動不要淪為口號，更不應該將自己的成就，建立在醫護人員犧牲自己的健康與家庭之上」。