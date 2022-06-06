目前烏克蘭東部的頓巴斯戰況激烈，烏克蘭也持續增援當地。據報導，烏克蘭部隊已在頓內茨克地區的前線，部署了捐助自波蘭的T-72M1R 主戰坦克，這批坦克還有經過改裝，覆有Kontakt-1爆炸式反應裝甲，以增強防護力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭武裝追踪(Ukraine Weapons Tracker)推特，發表了T-72M1R坦克在頓內茨克州巴赫穆特(Bakhmut)行駛的畫面，巴赫穆特是重要的交通節點，一但有失，包括北頓內茨克、利西昌斯克都會因補給線中斷而防線崩潰。

根據Defence24網站的資料，T-72M1R 是T-72 坦克的最新升級版之一，包括安裝 KLW-1 Asteria 熱顯像系統，以及供應給坦克指揮官和砲手的被動觀察元件；同時波蘭軍方在操作時，還自行加裝了數位式對講機/外部通信組件、新的導航系統與其他小幅度升級的裝備。

#Ukraine: Polish 🇵🇱 T-72M1R tanks operated by the Ukrainian army driving through Bakhmut, #Donetsk Oblast - notice one had its smoke launchers removed before installing Kontakt-1 ERA blocks.



These are decent tanks with good thermal scopes, communications and other new systems. pic.twitter.com/FmuTL11eDx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 31, 2022

這批坦克在送達烏克蘭後，烏克蘭的工程師為其加裝了Kontakt-1 爆炸式反應裝甲，這種爆炸裝甲是兩塊鋼板之間，夾了一層薄薄的C4塑膠炸藥，當反坦克武器的刺破外層鋼板時，會引爆C4炸藥，爆炸的衝擊作可以震歪反坦克彈頭的方向，使坦克減少傷害。包括車體的前部，以及側面、砲塔左右，都安裝了新的反應裝甲塊。