第九屆「美洲峰會」（Summit of the Americas，OAS）於6日至10日在美國洛杉磯舉行。拜登政府希望藉此展示，美國與拉丁美洲國家關係進入新的接觸階段。不過，作為美洲峰會東道主，拜登政府最終決定，將把古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜三國排除在外，這次峰會因而面臨杯葛威脅以及對議程的批評。

這是1994年首屆美洲峰會在邁阿密舉行以來，峰會再次由美國主辦，而此時正值中國大陸的影響力在拉丁美洲快速增漲之際。峰會6日從較低層級活動開始，然後各國領導人會陸續到達，美國總統拜登8日將正式為今次的美洲峰會揭幕。

路透6日援引知情人士的話報導，拜登政府最終決定，美洲峰會將把古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜三國排除在外。先前華府以這三國不民主為由，表示不打算邀請它們的領導人與會，而是邀請這三國的公民組織代表。但拉美多國領導人因此反彈，包括墨西哥總統羅培茲．歐布拉多。

歐布拉多曾放話，若不邀請全部美洲國家的領導人，他本人將拒絕出席峰會，僅派政府代表參加。玻利維亞、宏都拉斯和瓜地馬拉三國領導人隨即跟進。阿根廷則傳出，擬以拉美和加勒比國家共同體輪值主席國的名義召集一場「平行峰會」，而古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜都可能會出席。路透指出，這顯示，許多拉美國家不願再像過去那樣，唯華府馬首是瞻。

美國官員表示，白宮希望歐布拉多出席，但認為即使他缺席，也不影響峰會解決墨西哥邊境移民問題。據悉，在本屆美洲峰會上，除了區域合作發展、移民、經貿等傳統議題外，俄烏衝突毫無疑問將是重要議題。此外，拜登政府亦希望爭取說服拉美國家，美國才是它們的主要經濟夥伴，以此來抗衡中國在拉丁美洲取得的進展。

不過，巴西前駐中和馬來西亞大使馬尚（Marcos Caramuru）表示，他預計這次峰會不會在外交關係上取得重大突破，因為對華府來說，拉丁美洲不如亞洲重要。他說：「亞洲更重要得多，因為亞洲與美國自身的安全及遏制中國更緊密相連。」