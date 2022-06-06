美國喬治亞州大學(Georgia State University)一群科學家原本打算改造倉鼠習性，透過移除特定受體(Avpr1a)以增加動物間的情感聯繫，並且降低攻擊性。然而，這項基因實驗反倒製造出「野蠻倉鼠」，牠們在籠子內互鬥、互咬的頻率增加，科學家也不得而解。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，所謂的基因編輯技術是透過基因剪刀(CRISPR)編輯物種的DNA，可以是剪開錯誤的基因，或是貼上正確的片段，進而改變身體組成。

喬治亞州大學一群科學家原先計畫製造「溫馴」倉鼠，發現體內存在的Avpr1a受體是掌握物種情感的關鍵，若移除便能增加倉鼠間互動的和諧感。主導本次實驗的研究人員阿爾伯斯(Elliott Albers)對結果感到不可置信，表示「倉鼠整個獸性大發，在籠子內大打出手，追逐、攻擊彼此的頻率明顯增加。」

New supervillain origin story just dropped https://t.co/EPSnSIzQrC — Adam (@adamsolomons5) June 4, 2022

「事實上，我們沒有想像中的了解這個系統，違反生物科學的後果讓我們開始思考，受體在整個大腦迴路的作用，而非僅大腦特定區域。」

報導指出，雖然基因編輯在倉鼠身上不容易，但最重要的是了解人類社會行為的神經迴路，找到解法才能幫助自閉症、憂鬱症等精神疾病患者康復。