宜蘭特斯拉超充站昨(5日)發生一起充電糾紛，一名林姓「特斯拉男」車主稱父親過世，要求陳姓車主讓位給他充電，對方不允，雙方因此爆發口角，林男竟掏出疑似瓦斯BB槍朝對方車內掃射，誇張影片流傳各大社群。對此，才剛爆料「業界潛規則」的網美「雪乳戰神」郭鬼鬼，今(6日)在臉書PO文表示，若在路上遇到類似糾紛，可以下載1款APP，不僅能自保，還可立刻報案，但她提醒若有錄影，PO網觸法。

林姓「特斯拉男」駕駛昨(5日)在宜蘭某超級充電站以「爸過世」為理由，要求陳姓特斯拉車主讓位給他先充電，遭拒後，林男竟持BB槍朝對方車內掃射後逃逸。誇張行徑引發民眾憂心治安亂象，也激怒網民展開撻伐肉搜；還有網友爆料，曾在花蓮山區起霧路段開啟霧燈，被林男認為自己被刻意閃燈，因此攔車並拉下車窗嗆聲，也是「放窗戶講話講到一半開槍落跑」，說明林男並非首次開槍，且手法與此次事件相似。

郭鬼鬼看到「特斯拉男」誇張行徑新聞後，發勸世文分享實用資訊。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

郭鬼鬼看到「特斯拉男」誇張行徑新聞後，今(6日)於臉書發勸世文表示：「出門在外要小心BB槍，遇到糾紛錄影自保是很正確的行為，但是PO上網小心觸法唷！」她提醒大家只要下載「110視訊報案」App就可以自保，「警方直接做一個紀錄，不用在那邊公說公有理婆說婆有理」郭鬼鬼也提到，如遇到糾紛錄影自保卻PO網，可能涉及侵害肖像權、妨害名譽罪；而情節重大的程度，司法實務上會考量侵害行為是否有正當理由，以及比例原則；郭鬼鬼在文末奉勸民眾：「阿鬼師勸世要乖喔」。

郭鬼鬼自己也曾分享玩槍的梗圖，但對濫射BB槍彈的行徑仍予譴責。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

根據政府網頁簡介，「110視訊報案APP」提供民眾多元的報案管道：「可藉由WIFI連網設備，以視訊方式，即時回傳民眾報案現場影像，同時利用文字對談方式輔助民眾與受理報案員警雙向資訊傳遞；另透過民眾普遍使用智慧型手機標準內建的GPS定位系統，持續更新報案者所在位置，可協助警方正確快速指派最近警力到場處理。」