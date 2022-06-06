人妻海邊釣魚用力甩竿，下秒竟連釣竿一拋出去，網友笑翻「幾萬元飛了」。（翻攝自臉書爆廢公社）

舊的不去新的不來！有男子在臉書分享老婆甩竿英姿影片，影片中人妻拿著釣魚竿擺出100分的甩竿姿勢，用力的往前一拋，不料，釣竿跟著被拋出去，直接落入海中，人妻回頭看著老公，露出極度尷尬的表情，連一旁看到媽媽甩竿英姿的小女孩，看見釣竿落入海中剎那，也忍不住舉起雙手摀住下巴感到不可思議。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段12秒TikTok影片，影片中有位人妻擺出100分的甩竿姿勢，用盡吃奶的力氣往前一甩，豈料，下一秒釣竿也跟著被甩落海中，該人妻看了海上似乎已不見釣竿身影，便回頭看著自己的老公，露出極度尷尬的表情，一旁的小孩原本開心的看著媽媽甩竿英姿，但看見釣竿跟著落入海中的剎那，雙手摀著下巴，展現出不可思議的表情；原PO也在貼文寫下「是個狠人，可以回家了」。

人妻海邊釣魚用力甩竿，下秒竟連釣竿一拋出去，網友笑翻「幾萬元飛了」。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「小孩的反應好真實」、「應該會被老公順手丟下去」、「妹妹傻眼的好可愛」、「套路，只想趕快回家就順手丟了」、「想趕快回家的方法，我學會了」、「舊的不去，新的不來」、「標準甩竿，100分」、「不小心笑出來」、「就這樣，幾萬元在海底了」。

不過也有網友質疑影片造假，認為此影片有經過後製剪接「一看就知道 是故意的」、「剪接的，假的」、「剪接的」、「為了拍抖音」。