澳洲國防部5日指控，共軍殲16戰機上月26日在南海上空，以施放「鋁塊」等危險方式攔截澳軍一架海上巡邏機。飛行數據顯示，該架澳洲巡邏機今（6）日再度從駐地菲律賓前往南海執行偵察任務。

港媒「東網」引述澳洲媒體報導，澳洲皇家空軍在菲律賓部署兩架P-8A海上巡邏機，編號分別是A47-007及A47-008，後者捲入本次的攔截爭議。根據飛行數據，該架巡邏機上月26日早上從菲律賓克拉克空軍基地（Clark Air Base）起飛，4小時40分後返抵基地，直至3日才重新前往南海執行任務。報導推測攔截的中共空軍殲16戰機，可能來自中方南海島礁的機場。

對於澳洲的指控，大陸外交部回應表示，澳方要切實尊重中方的國家安全利益和重大關切，謹言慎行，以免誤判造成嚴重後果。

大陸外交部發言人趙立堅表示，中國軍隊一貫基於國際法和國際慣例，按照安全規範和專業操作要求展開相關行動；中方絕不允許任何國家打著「航行自由」的旗號侵犯中國主權和安全，危害南海和平穩定。