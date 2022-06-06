前高雄巿長韓國瑜預錄影片現身許崑源線上追思音樂會。(摘自許采蓁臉書)

國民黨高雄巿議員參選人許采蓁6日為父親已故高雄巿議會議長許崑源舉辦線上音樂會，包括高雄巿長陳其邁、前巿長韓國瑜等政壇人士不分藍綠，分別錄製影片追思，有的也祝福許采蓁能繼承父親衣缽，打贏11月議員選舉。

陳其邁說，他和許崑源議長相識已久，對於許議長的豪爽、熱心印象深刻，許議長在議會服務期間，對於所有的後輩議員可以說不分黨派都非常的照顧，是議會大家公認的大家長，另外他對於選民的服務、熱心，尤其對於每一個巿民都把他當成自己的兄弟姐妹更是感佩。

陳其邁說，希望藉由音樂會，讓懷念許議長的大家能夠再一次的追思許議長的點點滴滴，人生有時、音樂與思念無限，盼望在世的所有的許議長的兄弟姐妹以及好朋友都能夠把許議長放在心裡，跟許議長一起努力。

韓國瑜說，他對許議長第一個深刻印象是他一心一意愛著高雄，所有的心思所想，以及熱情都是為了高雄。許崑源議長對於高雄的熱愛是他在高雄巿看到所有的政治人物裡面可以說是最頂尖的，最令人感動的。

他覺得在許議長的追思會上，很多好朋友心裡面一定非常的難過，許議長選擇這樣的方式離開我們，但是他對高雄的熱愛，對他的家人以及朋友的關切，卻會永遠在我們的心頭、不會離去。

包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、立委吳怡玎、高雄巿議會議長曾麗燕、副議長陸淑美、資深媒體人趙少康、高雄巿議員陳美雅以及民進黨立委林岱樺、趙天麟等人都預錄影片表達他們對於許崑源的懷念。