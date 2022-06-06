「台灣第一名模」林志玲2019年閃婚小7歲的日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平），今年除夕喜迎寶貝兒子出生，目前較少出現在螢光幕，重心放在家庭。稍早，林志玲發文透露結婚3年，並分享和老公、兒子的牽手照，幸福的模樣令人稱羨。

林志玲今（6日）晚間在社群平台罕PO全家福，可以看到兒子穿著印著3的綠色衣服，白嫩的小手靠著爸爸AKIRA、媽媽林志玲的大手，儘管沒有露臉，還是傳來家庭美滿的喜悅；林志玲還開心地表示：「3周年一家3口牽手手，平平安安3Q，平淡就是福」，文末不忘標記「剛剛好的幸福、剛剛好的優雅」以便宣傳新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》。

許多網友看到林志玲當媽後如此幸福，紛紛留言：「祝你們結婚週年快樂」、「真的三倍幸福，志玲姐姐的婚姻跟幸福告訴我們等待花開一次的愛情好值得」、「祝福你們一家三口幸福美滿平安健康」、「養小孩是真的很幸福的時刻，陪著他一天一天成長會感到很有成就感」，短短不到一小時就累積近2萬個讚、200多則留言，可見林志玲的高人氣。

林志玲最近為了曝光新書，難得拍片宣傳，只見她戴眼鏡、隨意紮著丸子頭，身穿黑衣和白褲，居家的打扮仍難掩女神的氣質，且產後的身材纖瘦不已，看起來已回到產前的狀態，令人驚艷不已。值得注意的是，林志玲身後的背景疑是與AKIRA的日本愛巢，裝潢以木質設計為主，室內明亮寬敞，既有品味又不失溫馨感。