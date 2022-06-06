據財聯社報導，全球最大的半導體設備製造商艾斯摩爾（ASML）表示，為支持不斷擴張的中國大陸業務，今年該公司將持續擴大在中國的工作團隊，計劃新招聘多達200餘名員工。

《IT之家》引述《財聯社》消息指出，ASML是全球最大的半導體設備製造商之一，向全球最頂尖的的積體電路製造商提供關鍵生產設備，其中最著名的就是該公司生產的極紫外光刻機（EUV）。

報導說，ASML 今年1月披露的數據顯示，ASML全球員工突破 3 萬。在過去近2年的時間裡，有超過6000名新員工加入了ASML。其中，到2021年底，ASML 中國員工已增加至1300多名。

ASML財報顯示，2022年第一季度，ASML 實現了淨銷售額35億歐元（約1102億元台幣），毛利率為 49.0%，淨利潤為6.95億歐元（約合台幣218.86億元），新增訂單金額70億歐元（約合台幣2204.3億元）。

另據《澎湃新聞》指出，隨著6月1日上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，ASML公司積極支持響應全面復工，正與相關部門協調，穩步推進工作。

ASML表示，今年年初大陸多地反復出現疫情，公司一直盡力保持業務穩定運轉，支持客戶需求及中國半導體產業的發展，「目前在華的所有項目均在按計劃進行中」。

報導說，今年初疫情出現時，ASML成立了危機應對小組，調動跨部門的資源，尋找解決方案，保障公司有序運轉。應客戶需求，ASML徵集了一批工程師志願者入駐客戶工廠閉環工作，保障機器的穩定運行，確保生產持續進行。其中，華力和中芯國際均有ASML的駐廠志願者工程師在服務。

報導表示，2021年ASML中國營業額27億歐元（合台幣850億元），占全球營業額14.5%。目前ASML在中國有14個辦公室、11個倉儲物流中心、2處研發中心、1個培訓中心和1個維修中心。