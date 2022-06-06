5月17日蘋果釋出iOS15.5版本，沒想到竟傳出災情！一名男網友更新iOS15.5版本後，手機系統資料莫名占用了28G的儲存空間，就連客服也說，「這樣確實有點奇怪」，所幸重置手機所有內容後就恢復正常，不過他強調，以前類似情況很少發生，認為蘋果在資料暫存這塊要好好加油。

原PO昨（5日）在PTT的iOS板發文表示，最近將手機更新到iOS15.5版本，剛好發現容量快滿了，便先把一些照片抓出來，清出了約7到8G的儲存空間，不料4日想拍照時，突然跳出「儲存空間幾乎已滿」的通知，讓他傻眼直呼「我才剛清完照片耶！」

原PO指出，他的手機容量才64G，但系統資料就占了28G的儲存空間，而且刪了各種暫存、App，也清不出1G的儲存空間，讓他氣得直接打電話向客服抱怨，對方坦言，系統資料占用13G就很大了，「這樣確實有點奇怪」。

客服建議，先重置手機所有內容，並以不登入帳號的方式重新使用，如果系統資料的儲存空間恢復正常數值，再回復備份即可。原PO實際操作後，系統資料果真只剩3G左右，回復備份後也只增加1G的儲存空間，目前還有36G的儲存空間能使用。

原PO感嘆，「以前很少發生這種事」，認為蘋果在資料暫存這塊要好好加油，也希望之後使用，不會再出現系統資料默默偷吃儲存空間的事了。

貼文一出，不少苦主回應，「重置完還是會長回去完全無解，這就是上一版的遺毒」、「iOS真的越來越爛，我五月初更新，現在系統資料已經用了30G，我就要看看升上去15.6版本會不會比較好」、「應該就是iOS的bug，就看15.6版本有沒有修復，不然就得等iOS16了」。

也有網友分享，「FB、IG砍掉重新安裝，直接少了5GB」、「我把Apple ID登出再登入，成功釋放25G，而且試過兩次都是一樣情況，不知道是不是iCloud卡了什麼資料」。