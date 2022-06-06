《山海之光》舞鈴劇場6月11、12日於基隆要塞司令部登場。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆要塞司令部變身地景大劇舞台，《流水行雲》新馬戲將於6月11、12日演出。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆要塞司令部修復竣工，結合2022城市博覽會，策展為K沙灣展區，6月11、12日下午4時、晚上7時將舉辦《流水行雲》新馬戲，以及《山海之光》舞鈴劇場，限地創作演出，結合扯鈴、舞蹈、歌手等元素。

文化局長陳靜萍表示，城博期間限定2個晚上演出《山海之光》，由舞鈴劇場以要塞司令部為舞台進行限地創作，演出內容集合專業扯鈴舞者、基隆市中正國中民俗班學生。另由出生基隆且曾入圍金曲獎歌手舞思愛現場獻聲，以及同為基隆人的燈光設計師車克謙，將主建物內外設計成超大型舞台現場，呼應基隆見證多元文化的歷史地位，成為名符其實的「歷史舞台」。

陳靜萍提到，下午演出的《流水行雲》同樣值得期待，特別邀請0471肢體特技劇場，帶來演出，包括需透過表演者極佳平衡感演繹的晃管、手法迅速而優雅的雜耍禮帽，以及每出現都讓觀眾目不轉睛的疊羅漢等，一連串如流水般順暢的馬戲手法。

陳靜萍說，城博會的K沙灣展區以「老沙灣新玩法」作為主軸，透過修復完成的古蹟群，重新將歷史文化連接日常生活，在全新創作的《山海之光》下，將再次展現別於以往的新面貌，帶給觀眾視覺與聽覺的最高享受。

文化局補充說明，要塞司令部主建物、光復樓、軍補庫房，以及鄰近的沙灣歷史文化園區，結合歷史古蹟與科技運用，城博會期間將有一系列多媒體互動展、藝術裝置和胖卡餐車市集，6月8日上午10時K沙灣展區將搶先開展，邀請民眾踴躍參加。