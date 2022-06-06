中華電信為加速高速上網用戶規模，首度祭出高速寬頻上網隱藏版方案，其中最受矚目的，就是將500M/250Mbps方案，由牌告價格1,799元，調整為1,099元，震撼市場。

市場人士分析指出，近來有線電視業者大打寬頻上網價格戰，似乎對電信龍頭中華電信造成不小威脅，包括近期台灣大祭出1Gbps免費上網一個月、6個月短約期的「好速加掛」案 ，加掛120Mbps光纖上網，原價每月999元，降至699元，遠傳「一費雙網手機包」方案，月付999元起，合約期間除了提供5G上網60GB上網傳輸量，量到 降速至4G高速上網吃到飽及網內語音免費，並提供光纖120Mbps，以 及多款5G手機0元購機。

另外，中嘉、凱擘等有線電視業者最近頻打1Gbps上網999元，500Mbps或600Mbps月繳899元，更有業者搭配有線電視收視費，1Gbps更以1,399元，600Mbps為1,299元，300Mbps以1,099元促銷。

中華電信這波「隱藏版」方案，除了500Mbps，也提供月繳999元的300M/100M方案，均可加購MOD，由於「加100元，300Mpbs跳升500Mbps」引起不少民眾關注及討論，被視為中華電信近來在寬頻上網價格相當大的「讓步」。

不過，「隱藏版」資費限定既有中華電信光世代用戶，還得視住家大樓能否安裝高速上網而定，並非適用所有用戶，一般老舊社區或住家裝潢限制，可能無法供裝。

中華電信寬頻接取用戶數約435.4萬戶，寬頻 市占率約62.6％，截至4月底止，光世代寬頻用戶數370.3萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.9萬戶，300Mbps以上客戶達69.3萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長，MOD客戶數達205.6萬戶，行動通信總客戶數達1,204.0萬戶。

中華電信近年大力拉抬300Mbps以上用戶，這次祭出隱藏版寬頻上網資費，旨在擴大高速寬頻上網用戶規模。