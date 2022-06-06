小屁孩心態，再度刷新觀！有正妹網上分享男友崩潰狀況，她表示由於男友是處男，沒有過任何性經驗，但是又很好奇，因此她便把「與前男友愛愛影片」傳給現任男友看，豈料，現任男友一看完便大哭，一整晚睡不著，狂打電話給她表示「很怕失去她」，她見到此狀況相當傻眼，並抱怨明明是男友想看，怎麼自己變事主。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她首先表示現任男友因為是處男，但是此男友很好奇她怎麼與前任男友「愛愛」，所以她便把和前任男友愛愛的影片傳給男友看，豈料，男友看完突然大哭，晚上都睡不著一直打電話給她，並且直喊很怕她會離開，她也提到，男友一開始以為自己能接受看這種影片，但是，看完卻發生這樣的狀況，讓她非常傻眼，而且，責怪明明是男友想看，現在反而她變成事主。

文章一出，網友搖頭紛紛留言表示「傻眼了，男友幾歲？感覺有點不成熟」、「不知道為什麼要給男友看過往的性愛影片」、「們的狀況就是兩個白目撞在一起的結果」、「就是小屁孩心態」、「這什麼奇葩的劇情啊」、「妳親自上去教他不就好了」、「又再度刷新了我的三觀」。

另外也有網友卻質疑為何原PO還留著前任男友的「愛愛影片」，「話說妳怎麼會留著跟前男友的性愛影片？」、「我覺得你根本故意的吧」、「居然還留著跟前任做愛的影片」、「你也很有問題吧」、「是還想回味一下前任的肉體餘溫嗎」。