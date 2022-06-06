俄烏戰爭超過一百天，受到災禍的不只是人類，還有黑海裡的生物們。科學家統計了上千隻海豚死亡，戰爭是造成海豚死亡的罪魁禍首。

商業內幕(BusinessInsider)報導，黑海雖然是個陸間海(被陸地所包圍的海)，但是它的生態也相當多樣，有許多海豚在黑海裡生活著。然而自從戰爭爆發以來，許多受傷而死的海豚被沖到海岸，牠們身上出現不少與戰爭有關的傷害，包括遭炸傷與燒傷的痕跡。

烏克蘭圖茲拉河口國家自然公園( Tuzla Estuaries National Nature Park)的研究主任 伊凡‧盧斯夫(Ivan Rusev)一直在他的臉書頁面上記錄101天的戰爭，並不是陸地上的戰爭情況，而是海洋生物遭到的傷害。盧斯夫在臉書上紀錄許多海豚如何被炸彈和水雷燒傷、內傷，以及幾天不吃東西的跡象衝上岸。

這位生態學家表示，他的團隊以及其他歐洲研究人員收集的資料顯示，數千隻海豚因為戰爭而死亡。

他說：「這場戰爭不僅是野蠻人殺死文明人，也殺死了海洋裡友善又聰明的海豚。」

99. ЖОРСТОКА ВІЙНА РАШИСТІВ ПРОТИ ЦИВІЛІЗОВАНИХ ЛЮДЕЙ І ПРОТИ РОЗУМНИХ ДЕЛЬФІНІВ Розпочалася 99 доба героїчного... 由 Ivan Rusev 發佈於 2022年6月1日 星期三

土耳其海洋研究基金會也對不斷增加的海豚死亡數發出警報，該基金會報告說，這場戰爭正在對海洋環境產生「長期破壞性影響」。

新聞稿提到，戰爭造成「生物多樣性危機」。首先許多黑海裡的紅藻瀕臨滅絕，而這些紅藻又主要是許多海洋物種的家園與覓食地點，海豚也在此覓食。但是戰爭破壞了這一切，除了炸彈、水雷這種顯著的危害以外，沉沒的軍艦也造成燃油與有害化學物質的洩漏。

戰爭之前，來自黑海、地中海和大西洋的生態保護小組，組成的100多名科學家對黑海進行生物多樣性調查，原本的資料是，黑海生活著超過 25萬3000隻健康的海豚，這是生態系統運轉良好的標誌。

但是戰爭爆發造成的生態破壞，必然會使許多海豚死於非命。由於黑海的特殊地理環境，目前尚不清楚25萬隻海豚，究竟能有多少倖存到戰爭結束，生態恢復以後。