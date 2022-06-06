前立委顏寬恒今晚在臉書指出，行政院長蘇貞昌與陳時中等到台中榮總視察淪作秀。（翻攝顏寬恒臉書）

前立法委員顏寬恒6日晚上在臉書po文表示，當端午節連假首日，行政院長蘇貞昌與陳時中、蔡其昌，打著慰勞的名義來到台中榮總視察時，他卻接到來自榮總護理師斑斑血淚的控訴。當這些高官忙著走馬看花，讓基層疲於應付增加負擔時，卻渾然不知中榮的醫護們，正為了滿足他們的政策與績效，冒著自己的生命危險在惡劣的環境中照顧病人。

台中榮總晚間隨即澄清，強調顏寬恒臉書所發布未經查證之不實訊息，台中榮總深感遺憾。強調根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」，

專責病房的設施及動線規畫均經過感染管制中心的縝密評估所設立。並且有調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有同仁不想返家，醫院亦免費提供6間（12床）招待所供住宿，且所有生活用品及飲食都免費提供。

台中榮總指出，「文中照片所述塑膠幃幕是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區。徵用82病房當專責病房是在去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已經宣導多次。防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比，臉書所言，皆非事實，以上說明特予澄清」。

顏寬恒在臉書表示，為了配合中央「北病南送」的政策，台中榮總將許多的病房改建為專責病房，收容全台確診病患，先前疫情指揮中心還號稱中榮增設了不少負壓隔離病房，提供醫護專屬用餐區與安全空間。

顏寬恒指出，該陳情者透露，護理站在毫無保護措施的狀況下，直接與確診病人共處在同一個環境，置醫務人員於高風險中照護，甚至其他院內同仁也不知道82病房已經改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，人員的流動大幅度增加院內感染的可能性，感控機制嚴重失能。

顏寬恒批說，當醫護人員冒著高風險，在缺乏防護的環境中照顧病人時，還得面臨與家人分隔有家歸不得的窘境。家中可能有年邁的長輩，甚至是年幼的子女，在自己時刻面臨到可能染疫的狀況下，完全不敢回家就怕自己成了傳染源導致家人確診，甚至只能通過電話連接觸都沒有辦法，但這些心聲中央聽到了嗎？

顏寬恒在臉書強調，但我們看到的是，這些來自底層的聲音，蘇貞昌人來到現場卻也聽不見，蔡其昌也聽不見，只關心中榮能替中央增加多少疫苗打線，自己身為醫師的林靜儀也完全不聞不問？近日來最關心的就只有蔡其昌的選情，請執政黨在口口聲聲關懷醫護辛勞的同時，實際付出行動不要淪為口號，更不應該將自己的成就，建立在醫護人員犧牲自己的健康與家庭之上。