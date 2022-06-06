美女主播張齡予在520當天驚喜宣布結婚，並透露已經懷孕，但不久前卻宣告確診，孕婦染疫的狀況令人擔心；而她的同事「主播界洪曉蕾」高毓璘也確診，且疑似胸悶等3大後遺症全中，所幸兩人後來都已先後康復。高毓璘今(6日)在臉書分享趣味日常，問說：「會不會張齡予懷孕，但胖到我？」，只見她手上拎著一包番茄，似乎同事孕吐吃不下的食物，全進了她的肚子，動態一PO出笑翻數千位網友。

女神主播高毓璘今(6日)在臉書分享趣味日常，只見照片中她手拎著一袋小番茄，笑問：「我說⋯會不會張齡予懷孕，但胖到我？」，她解釋原因：「齡予孕吐嚴重吃不下，所以她的食物都進到我的肚子，從整份咖喱豬排飯、巧克力餅乾、到今天接收一袋蕃茄，重點是，我自己的餐也是照吃，根本是我一人吃一人補啊！！！」原本「一人吃兩人補」的計畫變了調，變成「一人吃兩人份」的搞笑崩潰日常。

高毓璘笑虧懷孕同事的餐進了她的肚裡，但她自己的餐也照吃，變成胖到她。（圖／取自高毓璘臉書）

高毓璘還不放過自己，繼續自虧：「我是不是要拍照紀錄自己九個月的身材變化⋯⋯(大笑)」；逗得網友們笑翻回：「可以喔！哈」、「九個月後開始瘦身計劃嗎」、「當然要，而且要跟生完的張齡予主播對照」、「怕張齡予當媽了妳還一直維持待產身材」、「敲碗，拍起來！」、「這…萬一沒懷孕的看起來反而像懷孕，就…好笑了，哈哈」、「毓璘為齡予犧牲太大了⋯（高回：真的犧牲小我！）」，貼文破4千讚。

高毓璘分享「一人吃兩人份」的趣味日常，釣出懷孕的張齡予本人幽默回覆。（圖／取自高毓璘臉書）

她的PO文還釣出張齡予幽默回覆：「欸 聽說冠軍小番茄一般番茄一倍價 吃完告訴我有沒有被當盤子」，高毓璘回：「誒誒誒很甜！（蓋章）」。高毓璘日前已康復回主播台上工，但一度還沒完全恢復：「一早就不舒服，頭暈目眩，就算躺在床上也是天旋地轉，測了血氧，還好是正常值，但不管怎麼躺、坐都暈，最後吃了暈眩藥才恢復」，更透露出現「頭暈、頭痛、胸悶」等3大後遺症狀，如今身體健康狀況已無大礙。