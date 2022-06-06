6月畢業潮來臨，大學文組出路比較窄嗎？一名國立大學經營管理系的應屆畢業生在找工作時，發現行政、業務類的職缺起薪多為26-30K，好奇文組畢業有無起薪較優渥的工作？結果引起不少文組過來人分享，建議可嘗試外商、傳產業務，月薪相對比較高。

原PO在Dcard發文表示，自己就讀國立尾端的經營管理系，基本上文組各科都有涉獵，但未達專業程度，雖然有考到信託、證券商等證照，但不考慮往銀行業發展，這陣子找工作找得很無力，因此上網請教學長姐們畢業後大概多久找到第一份工作，以及起薪的高低。

不少文組過來人分享首份工作起薪，並點出英文能力是關鍵，「文組教育業33K起薪+業績」、「科技業專案助理，中部4萬初，覺得英文好+系上專題經驗很重要」、「畢業兩年，39K外商，給你參考下」、「商學院去年畢業生，科技業國外業務50K，英文和簡報溝通技巧很重要」、「文組真的環境不友善，薪水大約3萬至3萬5左右，北部好的傳統產業業務，可以拿到4萬元至5萬元左右」。

對於原PO工作方向，也有網友給出建議，「如果想找行政相關建議找外商的，業務可以先從業務助理開始做起，有了經驗你一定可以變得越來越好」、「單純追求薪水的話，可以考慮台積電技術員，前三年大概70、80、90萬，有機會升成組長、副課長」、「我覺得你有證照還是往相關公司去工作，先把薪資磨起來，不然未來要在做回相關工作，很多主管在面試會質疑」。