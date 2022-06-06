儘管今年來美股表現慘澹，不過仍有部分投資者堅信危機就是轉機，並尋求在這波跌勢中撿便宜，其中女股神伍德（Cathie Wood）操盤的ARK創新ETF（代號ARKK）就額外受到青睞，也讓該基金這自5月11日跌落低點迄今已經強漲17％，表現遠優於同時期標準普爾500指數的4.4％漲幅。

不過年初以來ARKK仍大跌54％，成為美國聯準會（Fed）激進升息的主要受害者之一。

今年圍繞在股市的主要議題為回歸到合理的股票估值。在低利率時代，成長科技股受惠於低廉的借貸成本，加上市場對其成長預期樂觀，推升估值大幅走高。不過自從Fed 3月開始啟動升息循環，並且還加快升息腳步，使得成長科技股面臨沉重的估值修正壓力。

事實上擔憂Fed的激進升息舉動恐讓美國經濟陷入衰退，兩周前標普500指數還一度跌至熊市。3Summit投資管理公司主管艾文（Dan Irvine）指出，在預期美股將觸底反彈，促使部分投資人已經進場撿便宜。

艾文還補充，ARKK之如重新獲得關注，在於投資人認為它的跌幅已深，再跌空間不大。根據FactSet的統計資料，從今年到到上周四為止，ARKK共吸金超過13億美元，其中包括過去一個月流入該基金的5億美元。ARKK標榜投資的概念是破壞性的創新，因此它的主要持股包括Zoom、特斯拉與Roku等新興科技公司，另外它在Telaldoc醫療公司、Coinbase Global與Robinhood Markets等也有持股。

一些買進ARKK的投資者解釋，他們之所以忽略該基金的劇烈波動，最大原因在於他們相信該基金的長期投資潛能。例如Blue Zone財富顧問公司創辦人Judith Lu就認為，伍德投資的是未來，不是今天、也不是這個月。