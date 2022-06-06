受到Omicron變異株肆虐，近來美國西岸疫情急遽攀升，當中又以加州疫情最為嚴重，舊金山灣區的阿拉米達郡（Alameda）甚至已在3日重啟口罩令。

美國疾病管制預防中心（CDC）表示，就確診數與住院比率的統計來看，加州已有13個郡、主要集中在中部，已被列入社區高傳染地區，CDC並建議這些郡的民眾不論是在公共場所或室內最好配戴口罩。此外還有20郡，約占加州人口60％，也被CDC列為社區中傳染區，包括全美人口最多的城市洛杉磯。

其中位於舊金山灣區的阿拉米達郡（Alameda）已在3日恢復口罩令，以避免疫情持續擴散，不過柏克萊市並沒有涵蓋在內。統計顯示，阿拉米達郡的傳染率已達每十萬人有354人確診，較5月中旬增加了20％。該郡衛生官員摩斯（Nicholas Moss）指出，他們無法預測該疫情何時結束，但重啟口罩令有助遏制疫情在社區的擴散。

高傳染力的Omicron變異株是引發美國這波疫情再度升溫的主因。它在3月開始於美國東北部，之後逐漸蔓延到其他地區。根據CDC的最新統計，近來美國每日平均新增約10萬名確診病例，是兩個月前的約4倍。然而流行病學家認為，實際確診人數應該不只如此，因為很多民眾是透過家用快篩發現確診，這部分數據通常不列入CDC的統計。儘管美國確診人數再度攀升，但重症比率與在部分熱點的住院率仍接近歷史低點。

在此同時美國東北部的疫情則有逐漸紓緩跡象。紐約市5個郡的社區傳染等級已被降為中等，CDC指出這些郡的確診人數、住院數與死亡數都出現減少，至於波士頓市的確診數也已開始下降。