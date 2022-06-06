國民黨前台北市議員羅智強6日晚間引用歌曲「成全」的歌詞，宣布退出桃園市長選舉，國民黨桃園市長參選人張善政也於臉書發文回應，盼和羅智強一起攜手打造新桃園。

張善政表示，「這段時間，深深感受到智強兄的努力以及與善政同樣對桃園深深的使命感，往前走，我們處處碧海藍天」。

張善政強調，團結是改變桃園、改變台灣唯一的路，但是這條路還很漫長，這場戰役仍很艱辛，「期盼智強兄與所有珍愛桃園的好朋友，我們一起攜手打造新桃園」。