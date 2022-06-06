台灣正值梅雨季節，只要一下雨就會有大批大水蟻（白蟻）入侵家門，讓不少人相當頭痛，一名女網友發文求助有沒有能消滅大水蟻的方法，引起網友熱議，其中有內行人分享，只要在水盆上打一盞燈，就能吸引大水蟻自投羅網。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，現在正值梅雨季節，但一下雨就會有大量的大水蟻飛進家裡，讓她相當頭痛。她表示，雖然大水蟻沒有毒性，但牠們不僅會飛到人的身上，還會咬人，又是蟑螂的親戚，因此希望網友提供一些能消滅大水蟻的方法。

對此，不少網友紛紛表示，「沒有什麼比大水蟻更可怕了」、「我也超怕，小時候看到還會躲進廁所裡」，另有人直言，「大水蟻是個不錯的飼料，很多小動物的精神糧食」、「我都會收集很多大水蟻，以前拿來餵魚很棒」。

也有內行人分享解決之道，利用大水蟻的趨光性，只要在水盆上打一盞燈，就能吸引大水蟻自投羅網，「不開主燈，放一盆水，用一盞檯燈打在水面上」、「放水盆開燈超有用」、「把其他燈光關掉，用日光燈往水裡照，大水蟻就會自己掉進去」。

還有人提供不同驅蟻手段，「以前大水蟻會從我房間冷氣的出風口飛進來，至從我朋友教我噴香茅油之後，現在連一隻都沒有」、「把燈全關掉，滅蚊燈開下去，大水蟻被電到霹靂啪啦響，聲音超療癒」、「我會提前在門口點蚊香，這樣做後就再也沒看過大水蟻了 」。