美國白宮6日晚間聲明，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。

新浪財經報導，白宮表示，美國允許在公共土地上部署更多清潔能源項目，並向城市和農村地區推廣。將透過高薪工作支持太陽能勞動力市場的多元化。為盟國建立有彈性的清潔能源製造供應鏈。另外，還在波多黎各投資推進數十個太陽能項目。

外媒稍早報導，美國未來兩年內不會對柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞太陽能產品，徵收新關稅。受此消息激勵，陸港太陽能類股6日齊漲。A股上市的金辰股份、拓日新能等近20檔股飆出漲停。港股方面，福萊特玻璃、信義光能分別收漲5.4％、5.3％。

A股上市公司拓日新能6日在「問董秘」平台回答投資者提問時表示，目前的太陽能產品以出口美洲（含美國）、歐洲、東南亞市場為主，且在美國設立子公司，輔助中國太陽能產品的營運、銷售等業務。如果美國兩年內對太陽能產品不徵收關稅的消息屬實，將為行業和公司帶來重大的市場機會，有望為公司帶來更多的訂單。