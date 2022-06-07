中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日表示，端午帶來一波疫情的可能性不高，疫情預測趨勢目前各界趨於一致，6月10日後整體病例數會往下，屆時死亡數會跟著下降。但根據最新民調結果，有59.8%網友表示對他這番預測「沒信心」，只有27.1%網友表示有信心。

陳時中預測6月10日後疫情出現反轉，入口網站《Yahoo奇摩》6日對此發起網路投票民調，以「陳時中預估6/10疫情出現反轉，你是否有信心」為題，詢問網友看法，投票時間為6月6日至10日。

截至6日晚間11時50分，共有4萬名網友投票，該題列出5個選項，表示「完全沒信心」的網友比例佔30.9%、「不太有信心」佔28.9%，共有59.8%的網友表示「沒信心」。「稍微有信心」佔16.6%、「非常有信心」佔10.5%，「不知道/沒意見」13.1%。

值得注意的是，該民調也詢問民眾「你認為是否應該持續口罩禁令」，列出5個選項，表示「應維持口罩禁令」比例佔51.1%，「應該加強口罩禁令」佔24.9%，「應鬆綁口罩禁令」則佔11.6%，「不知道/沒意見」12.4%。