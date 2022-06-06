台灣少年權益與福利促進聯盟6日揭露，台南市政府前副發言人易俊宏涉言語性騷至少3名青少年，是猥褻慣犯，國民黨台南市長參選人謝龍介臉書披露，易俊宏是由台南市長黃偉哲的「智庫」洪智坤引薦入府當官，等東窗事發才由洪對易下令走人，謝龍介預告7日碰上總質詢，將要黃偉哲仔細調查，深刻檢討。

謝龍介6日晚間在臉書發文，痛批台南市近年來性暴力事件頻傳，包括特教學校集體性侵案、國小教師連續20年性侵案，加上易俊宏案，另台南市淪為不當處理性暴力事件，被監察院糾正最多的縣市，直呼：「百年首府，文化古都，怎會落下臭名？」

謝龍介提到，易俊宏曾屬綠黨，2017年就有性騷同事遭提送的前科，後來投效洪智坤，引薦到黃偉哲身邊擔任市長室機要兼市府副發言人，成了當朝新貴，竟變成性騷慣犯。謝質疑黃偉哲過去用人沒有考核門檻，「撿到籃子裡都是菜」，累得整個台南市政府蒙羞。

謝龍介指出，台南市議會7日正逢總質詢，要黃偉哲仔細調查，深刻檢討，誠實回答。