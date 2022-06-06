女包膜師認真幫汽車配件包膜的樣子，受到網友愛戴，大讚「認真工作的女生最美麗」。（翻攝自臉書爆廢公社）

認真工作的女生最美！有網友在臉書分享1段影片，影片中有位正妹在某汽車包膜店工作，只見該正妹已熟練的技術，雙手拉開汽車膜，一氣呵成的將汽車膜包住汽車配件，在拿出塑膠刮刀刮著表面，使其更能服貼，由於正妹工作時露出「雪白的胸部」，也讓網友表示「原來認真工作，真的可以影響到別人工作」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段16秒影片，影片中位於某汽車包膜店，有位正妹雙手緊拉汽車膜向下包住汽車配件，熟練的技巧，一氣呵成，將汽車配件完全包住，接著便拿出塑膠刮刀，輕輕的刮著汽車膜，欲使汽車膜與汽車配件能夠緊密貼住，由於該正妹穿低胸上衣，在拉開汽車膜往下要包住汽車配件時，露出「雪白胸部」也讓原PO大讚「認真工作的女生，真美」。

女包膜師認真幫汽車配件包膜的樣子，受到網友愛戴，大讚「認真工作的女生最美麗」。（翻攝自臉書爆廢公社）

女包膜師認真幫汽車配件包膜的樣子，受到網友愛戴，大讚「認真工作的女生最美麗」。（翻攝自臉書爆廢公社）

網友一見影片，則紛紛留言回應「原來認真工作，真的可以影響到別人工作」、「認真的事業線最美」、「認真的女人，最美麗」、「這頭燈包的真是漂亮」、「怪不得大家都要去包膜」、「好像做這行的沒有美女」、「認真欣賞就是回饋給女生最棒的鼓勵」、「當老婆可以，當同事不行，這是要怎麼專心共事？」。