拜登政府6日將宣布兩年內不再對柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南進口太陽能板課徵新關稅，但商務部對於中國製造商在這四國「洗產地」的調查仍將繼續。拜登也將引用《國防生產法》（DPA），以貸款與補助支持方式，提升美國太陽能板與其他乾淨能源技術製造實力。

高度依賴進口太陽能板的太陽能開發商與電力公司多次抱怨，美國貿易政策導致全美太陽能產能新增速度放緩。白宮緩徵新關稅的政策，目的便在於緩解相關業者擔憂，令其不必預留數十億美元資金以因應未來可能的關稅。

美國商務部3月底決定展開調查，以釐清中國太陽能板製造商是否透過將產線轉移至東南亞四國的方式，藉此規避美國施加的太陽能關稅。

美國多州州長、國會議員、太陽能業者與環保人士對於此調查表達擔憂。因為若查證屬實的話，東南亞四國須支付高達250％追溯關稅，而這恐不利於美國自身太陽能發展。但也有消息來源推估，視調查結果而定，兩年後可能恢復徵收關稅但不溯及既往。

除了對於東南亞四國緩徵新關稅外，美國亦計畫在2024年將國內太陽能製造產能提升至22.5百萬瓩（gigawatts），這相當於拜登剛上任時的三倍產能。