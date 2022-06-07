國民黨主席朱立倫於美國華府智庫布魯金斯研究院公開座談會中，被問及對九二共識的看法，朱立倫說九二共識是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），兩岸透過創造性模糊，擱置爭議，就兩岸經貿、教育文化等進行交流。

在場人士問朱立倫，國民黨將來若與北京對話，是要透過九二共識，還是會希望有新的框架下對話？

朱立倫表示，九二共識是創造性模糊，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），是擱置爭議；同行的國民黨副主席夏立言擔任過陸委會主委，他很清楚，若兩岸凡事都要說清楚，那兩岸在經濟貿易、教育文化等非政治議題交流上都會有問題。

朱立倫強調，國民黨想為人民解決問題，不會把時間浪費在爭論此事，就像是美國的一中政策，同樣也是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），也是創造性模糊。

主持人替網友提問，國民黨將來執政，是否會與北京合作，讓台灣可以加入CPTPP？朱立倫回答：「我們希望是美國邀請我們加入，這對我們來說比較重要。」