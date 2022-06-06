演藝圈明星雖然螢光幕前光鮮亮麗，有時後天的外型包裝卻佔了很大一部分，有些女星甚至被起底「與出道前差很大」，可能是經過修臉、整形，也可能純粹是經過妝髮改造大變身。近日有網友在「爆廢公社二館」PO文表示，看到以前的節目有位正妹名叫「郭賴晏」，當年才19歲的她有一雙圓滾滾大眼相當可愛；這時卻有眼尖網民發現，該女孩並非素人，竟是現在有知名度的本土劇女星。

有網友近日在「爆廢公社二館」PO文，標題為：「剛看到以前的節目，突然間發現這個女孩子不就是...」，只見16年前中視綜藝節目《我的秘密情人》，當中的單元「猜誰是我的秘密情人」，其中一名參加的素人女孩名叫「郭賴晏」，當年只有19歲的她，身高161公分、體重45公斤，一頭俏麗旁分長髮綁起，模樣相當清純可人，她不只擁有精緻五官，一雙圓滾滾大眼睛更是引人注目。

當年19歲的大眼正妹「郭賴晏」一頭俏麗旁分長髮綁起，模樣相當清純可人。（圖／取自爆廢公社二館臉書）

PO文貼出不久，很快有眼尖網民發現，原來該素人女孩竟是如今的本土劇女星：「是郭亞棠，八點檔的演員」、「郭亞棠啊，可愛的妹妹」、「郭亞棠？可是臉型差蠻多的」、「怎麼可能 臉完全不像」、「這種矯正牙齒就能達到的效果 女大81變囉！」、「原來她有這種過去？兩千萬人都驚呆了」，立即在網路上掀起一陣熱議。

郭亞棠其實上(5)月20日才剛過35歲生日，她開心發慶生文寫道：「鑽戒是姐姐送的啦，還沒人可以嫁(笑)。(標註好友)謝謝你用生命趕場只為了給我過生日。我的幸福就是身邊疼愛我的每一個你們，穿過黑暗，現正幸福中，因為有你們。美麗的花～閃耀的鑽石～氣質的美妝品～優雅的香氛～一次擁有。」，透露了她單身但內心富足。