新冠肺炎疫情燒不停，每天都有數萬人確診，連前總統陳水扁也無法避免。阿扁5月31日才在臉書「陳水扁新勇哥物語」公布自己確診，也請大家多注意自己與家人的身體健康，6日深夜他再度PO文坦言，自己從第5天起就快篩陰性了，特別是症狀都沒了，自己要怎麼吃藥？改吃清冠一號或者繼續吃西藥？光想著都頭痛，真傷透腦筋。

陳水扁5月31日在臉書表示，昨天晚間突感不適，快篩陰性，但今天早上快篩陽性，經醫師判定確診，要居家隔離，「不小心染疫，對不起啦！」最後他盼「天佑台灣」。

阿扁確診後，熱心朋友推介不少藥物與偏方，其中最夯的是中藥清冠一號。但阿扁透露，自己看的是西醫，首先要服用抗病毒藥物PAXLOVID，每天早晚服用，療程5天，還特別說明「禁吃紅麴、清冠一號」；阿扁問，中醫師說停用PAXLOVID後可以吃清冠一號了，但自己從第5天起就快篩陰性了，特別是症狀都沒了，自己要怎麼吃藥？改吃清冠一號或者繼續吃西藥？光想著都頭痛，真傷透腦筋！

網友則建議陳水扁，「聽醫師的話就好」、「應該是都先不要吃，另外找中醫師調養、強健身體吧」，也有網友認為「都吃，中西合併治」。