捧紅不少藝人的知名經紀人蔣承縉（蔣哥），其位於台北市大安區的住宅，上月中傳出死亡案。據了解，蔣報案稱，31歲吳姓男網紅到他家聚會過夜，隔天卻離奇猝死。檢警相驗發現並無外傷，初步排除凶殺，詳細死因要等法醫研究所的驗屍報告出爐，再等檢方進一步指揮偵辦。

蔣承縉曾擔任蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳等藝人的經紀人，但近年已退出幕後經紀工作。他6日晚間透過律師事務所發出聲明指出，「本人感到無比的悲痛，案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定積極配合檢警調查，基於偵查不公開之規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！」

據了解，警方獲報蔣位於大安區的住宅，上月14日發生死亡案。蔣報案稱31歲的吳姓男網紅，到他家過夜，隔天卻全身僵硬躺在床上死亡。檢警相驗遺體，沒在死者身上發現外傷，初步排除他殺嫌疑，至於酒精或其他藥物反應，將待詳細驗屍報告出爐後，再由檢方指揮偵辦方向。

據指出，死者曾在蔣家飲酒，者酒後躺在床上時一度精神異常、歇斯底里吼叫，蔣疑似以為對方只是酒醉，隔天才發現吳已經死亡，趕忙報警。

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