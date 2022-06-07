國民黨主席朱立倫於6月6日（一）22:30 （美東時間 6/6 10:30）在華府智庫布魯金斯研究院舉行公開座談會。朱立倫指出，由於國民黨見證了許多戰爭的殘酷，因此現在致力於和平與穩定，並認為「接觸和溝通要比衝突和交戰更為可取」，故堅持與北京進行「基於原則的接觸」，以穩定兩岸關係！

朱立倫表示，台灣現在面臨著一個充滿不確定性的時代，台灣選擇的道路，不僅關係到自身的命運，也具有更廣泛的影響。我們看到了一系列扭轉全球化進程的重大事件。不斷上升的地緣政治風險，打破了我們對「冷戰後三十年和平」的確定感，民主的危機也迫在眉睫。

朱立倫直言，今天的世界似乎從台灣享有國民黨執政的繁榮時期倒退了。在這個更加艱難的時刻，台灣需要信心而不是恐懼；運用智慧，而不是將其視為弱點，此刻還需要強大的美台關係。

他引述許多觀察家認為，台灣應是在美中關係之間，最有發言權的地方。「我們願意接受此一關鍵角色，也因此我們必須承擔更多的責任」。台灣在戰略上對美國也很重要，台灣位於第一島鏈的中心，俯瞰西太平洋的許多重要的海上航線，歷史學家尼爾·弗格森（Niall Ferguson）稱台灣為「美國的蘇伊士」。

朱立倫提醒北京的朋友，如果勝利只是為了意識形態，而非良善的結果；而妥協不是基於智慧而只是因為軟弱，那麼此種動態的威脅是行不通的，因為戰爭沒有贏家。

朱立倫認為，台灣與美國有著共同的價值觀。中華民國憲法的政治哲學，即國父孫中山先生的「三民主義」，是受到林肯總統「民有、民治、民享」的啟發。

朱立倫希望台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器，民主的捍衛者，東西方的橋樑。所以說：「不要問美國能為台灣做些什麼，要問我們一起能為全中國的自由做些什麼。」

朱立倫提到，國民黨由於見證了許多戰爭的殘酷，因此現在致力於和平與穩定。但正如那句老話所說，「如果你想要和平，就要為戰爭做好準備。」

朱立倫強調，儘管如此，我們仍然認為「接觸和溝通要比衝突和交戰更為可取」。因此，我們堅持與北京進行「基於原則的接觸」，以穩定兩岸關係，降低威脅，並管控危機。

朱立倫還提出三個方向與四項主要任務，三個方向包括：一是通過調整投資方向來提高我們在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計劃。其次，優先採購對近期（未來 5-8 年）應對突發軍事衝突必要，且可獲得的防禦系統。三是將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級。

四項主要任務有：1. 將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點。 2. 保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐。 3.為所有熱愛自由的華人立下典範，保存「中國民主」的希望。 4. 幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

朱立倫最後呼籲，這個時代的主題不僅是「嚇阻」，更是「韌性」與「擴大民主」！