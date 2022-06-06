大S前夫汪小菲離婚後風波不斷，上月底還被資深狗仔葛斯齊重捶婚內曖昧其他女子，汪小菲本打算提告，後來發聲明放棄追訴。而汪母張蘭被葛斯齊爆料疑氣到住院，對此她承認抽血到無力，並繼續開直播帶貨，今（6日）卻被眼尖的網友抓包，張蘭的直播似乎是合成的，人根本不在現場。

汪小菲接連惹出爭議，先是跟女星張穎穎傳出關係不尋常，又發文爆料前妻大S長期服用違禁藥，每月花他1百萬台幣，再被葛斯齊公開3張未離婚時跟其他女子的親密照片，以及踢爆張穎穎墮胎後向汪小菲要房車，鬧得人仰馬翻；葛斯齊還表示張蘭疑似被汪小菲氣到住院，但爆料的同時張蘭卻開直播帶貨，讓外界一度以為鬧烏龍，不過張蘭再開直播時，坦言前一晚確實住院：「剛剛把抽血的拿掉，都這個年紀了，偶爾去趟醫院是正常的」，不過因為抽了800c.c.的血，導致全身有點沒力氣。」

僅管剛從醫院回來，張蘭還是若無其事的開直播賣自家產品，甚至和汪小菲一起帶貨，對比兒子略為尷尬的表情，張蘭相當敬業地投入直播。不過，今（6日）凌晨有大陸博主發文直指張蘭的直播是假的，狠酸：「我笑死了，我說蘭姐快七十歲了，十二點多還在賣酸辣粉給兒子攢敗家錢呢，結果發現這就是個她走來走去的錄像，只有酸辣粉是真的」結果看直播的網友很多還留言表示心疼張蘭，要她趕快去喝水、休息。

網友截圖張蘭的這場直播「只有酸辣粉是真的」。（圖／抖音@張蘭）

這篇文章出爐後，獲得數千名網友按讚、近百人留言，紛紛表示：「循環播放的錄像嗎」、「這個！我也被騙了！！第一次刷到也覺得老太太好拚命，大半夜還在賣酸辣粉，後來又刷到怎麼跟上次動作一樣呢？？第三次刷到才點進去仔細看了一下，被騙了...」、「一直是錄像合成，汪小菲賣貨有的也是」、「她在另一個賬號直播，這個是錄播，因為我同時刷到過，還奇怪人怎麼能同時在兩個地方直播，背景和裝扮還完全不一樣」。