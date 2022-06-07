近來發現有愈來愈多的人開始小額投注運彩，不僅增添生活的樂趣，又可以幫助國家的體育發展，還有機會抱回獎金，今天就來跟大家分享一下有位購券者小額投注200元助體育自己也中獎抱回166,820元獎金的實際案例。

他小額投注200元助體育 開心抱回16萬多元

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

政府發行運動彩券就是要振興體育，籌資以發掘、培訓及照顧運動人才，協助國際體育交流。所以大家每購買台灣運彩100元就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，想要幫助國家體育運動發展，買運彩就對了，只要在自己經濟許可的能力範圍之內小小金額100～200元的投注，就可以貢獻一己之力，投注時您可以選擇中獎機會高只有2個可能結果選項的不讓分(主勝或客勝)、讓分(主勝或客勝)、大小(大或小)或單雙(單或雙)等玩法，也可以選擇賠率高中獎金額高的足球正確比數、足球半/全場或棒、籃球的勝分差等玩法，或是透過串關投注的方式把賠率連續相乘讓可能中獎的獎金變大，小小投注不僅增添生活的樂趣，又可以幫助國家的體育發展，還有機會抱回獎金。

政府發行運彩的目的。(台灣運彩提供)

小額投注助體育。(台灣運彩提供)

今年3/14有位北市大安區的購券者，他小額投注200元助體育串8關，他買1.「紐波特郡Vs.卡萊爾聯 不讓分客勝 賠率 2.05倍」、2.「北安普頓Vs.斯蒂文尼奇 不讓分客勝 賠率2.25倍」、3.「普雷斯頓Vs. 盧頓 不讓分主勝 賠率 2.10倍」、4.「塞維亞Vs. 西漢姆聯 總進球數0-1球 賠率2.60倍」、5.「皇家馬德里(-1)Vs 馬約卡 讓分客勝 賠率2.30倍」、6.「迪加史卓普Vs. 洛達JC(-1) 讓分主勝 賠率4.00倍」、7.「女皇公園巡遊者Vs. 諾丁漢森林 不讓分主勝 賠率1.80倍」以及8.「托特納姆熱刺Vs. 布萊頓 不讓分客勝 賠率2.00倍」，比賽結果8場完全命中，賠率連續相乘的結果高達834.1倍，200元的投注就讓他抱回166,820元獎金。

小額投注200元助體育，也開心抱回166820元。(台灣運彩提供)

200元串8關抱回16萬元。(台灣運彩提供)

小小投注運彩可以增添生活的樂趣，又可以幫助國家的體育發展，還有機會抱回獎金，希望大家可以來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。