你有多久沒一夜好眠了呢？忍住不睡午覺、睡前喝熱牛奶、吃安眠藥等等，試過各式方法依舊睡不好？根據台灣睡眠醫學學會2019年調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7%，也就是每100人逾10人有睡眠障礙的困擾。失眠主因百百種，多數人為了解決失眠問題大海撈針，砸大錢卻毫無解方。拜科技所賜，知名業者「海樂緹」首創推出結合石墨烯與α波纖維的多功能助眠上衣，放大衣服用途，功能超過12種以上，目前募資平台「嘖嘖」開放早鳥限時預購中。

現代人生活忙碌、分秒必爭，凡事追求多功能以達辦事效率。「海樂緹」以健康為本，將擁有最接近人體波長的遠紅外線『石墨烯』延伸，首創使用α波纖維並提升α波，達到日常安定與夜晚助眠的救援，另外還加入膠原蛋白，打造擁有助眠、抗菌除臭、美膚保濕、吸濕排汗、抗紫外線、雙側修身、無縫彈性等超過12種以上功能的機能性「α波科技睡眠衣」，幫助睡眠兼具運動性保養，全台市售唯一。

「α波科技睡眠衣」以科技打造具備超過12種功能的機能上衣。(圖/海樂緹提供)

「海樂緹」以健康為出發點成立，公司名稱更以英文Healthy諧音而命名，並以「真正解決問題」、「跟用戶一起」、「傳產及公益回饋」之理念，以及傳遞預防保養的重要性，經過不斷研究與測試，最終採用只有一個碳原子厚度的二維材料『石墨烯』，作為品牌基底材料。石墨烯擁有良好的遠紅外線蓄熱，並兼具竹炭、鍺與銀纖維等所有優點，故善用此優勢，陸續推出石墨烯相關產品，包含各類護具，護膝、護腰、護肘、護腕、護肩與護踝，以及內褲、褲子、機能襪等，新品則是失眠救星「α波科技睡眠衣」。

「α波科技睡眠衣」於募資平台「嘖嘖」開放早鳥限時預購。(圖/海樂緹提供)

繼18年前首創石墨烯護膝後，熱愛創新的「海樂緹」與時俱進，持續用新科技打造造福人的商品，期盼「α波科技睡眠衣」為消費者帶來良好的睡眠體驗。目前「α波科技睡眠衣」在募資平台「嘖嘖」開放早鳥限時預購，並推出市售最高CP值，凡購買2件即贈送石墨烯眼罩及安定枕頭套的優惠！