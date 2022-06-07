生病後重新經營一份生活，就像是重新學習走路，調整成自己舒服的姿勢，一步一步站穩。

二○二一年一月至二月期間，我做了一個「壓力來源處理進度表」，用Excel將所有我要解決的問題記錄下來，想要透過這個行動去客觀理解我的問題。這個表格列下的欄位分別是：壓力項目、重要程度、解決先後順序、解決手法難度、解決方法。

當時留下的壓力項目有：「憂鬱症使日子過得煎熬，不斷感受到漫長壓抑悲傷跟無動力，工作能力下降」「每個月的支出經濟壓力：薪資、稅、房貸」「作為公眾人物出什麼錯都會被放大檢視，社會責任壓力」「各種投資的事業的收益都不太理想甚至虧錢」「不做YouTuber的話，未來職業要做什麼」等。

列下這些主觀感受後，我開始做一些客觀的梳理，在「解決方式」欄填下可能的處理方法，讓自己覺得沒有這麼可怕。

我還記得二○二一年的農曆過年時，我花了很長的時間在思考：如果我要活下來，我要解決什麼問題？開始一一把問題與方法記錄下來後，對我的好轉有很大的幫助。三月時，我的外婆走了，我意外地沒有太深陷在情緒裡；如果是之前的我，想必會滿糟的。能夠控制自己的情緒讓我感覺到了進步，慢慢長出了力量。

我也決定回到補習班上課，從備課開始重新練習教學這件事。一開始講話還是會有點卡卡的，但實體教課時，得到了立即的迴響。學生們的反應很熱烈，一起玩遊戲的過程也很開心與單純。由於病況，我感覺自己的英文能力下降，這件事也重建了我在英文能力上的自信。我認為找到「用低成本方式能得到好的回饋」的事物是重要的，當時下課，我還會去附近妹妹的飲料店發傳單，路人給我的即時反應與好感，也讓我建立起小小的成就感。

我的藥量在十到十一月是快速增加的，十一月躁鬱的症狀更明顯，最高劑量時我每天吃的藥是一顆血清素、一顆多巴胺、一顆抗精神病藥，同時吃兩種不同的鎮定劑跟一顆安眠藥。接著到一月之後，醫生看我的狀態有好轉，就讓我慢慢地開始減藥，到了五月，我只需要吃血清素跟安眠藥就能運作了。

大約在二○二一年二、三月，我開始恢復使用社群的能力。我也把煮飯、瑜伽等放進我每天的日程中，視為一件重要的事，並且因此更重視自己的時間。有個朋友介紹我一個瑜伽頻道Yoga with Adriene，我跟著一起做，雖然不至於感受到冥想，但也覺得跟隨舒服的節奏伸展自己很棒。在身體上達到放鬆的狀態，也讓我在當下專注感受，可以緩解當時劇烈的頭痛。我總是覺得自己要當一個有用的人，做的事情要有效果，所以瑜伽這件很有對價感的事，就讓我覺得很不錯。不過，所有成效都要耐心等待，不可能立竿見影，也是在生病中領悟的事。

阿滴自曝罹憂鬱症「行屍走肉」心路歷程。(圖/截取自阿滴英文Facebook)

四月時，我停止了諮商，但仍持續用藥；五月開始，生活幾乎回到了正軌。五月二十日，疫情在台灣開始爆發，很多工作都得停擺，一開始，我就像往常很焦慮，但有趣的是，我並沒有像病時災難化思考，而是嘗試跟自己的情緒相處，找方法去填空時間，學更多料理。疫情也養成了我進擊的廚藝，再次陷入下廚的坑！

有時我覺得，這就像是《鋼之鍊金術師》的等價交換。我曾向黑暗交付出我的靈魂，日以繼夜在內心跟自己決鬥，我為自己犯過的錯贖罪著。看見真理之門的人，既不幸，又幸運。愛德華得到了懲罰，右臂和左腿裝上了機械鎧，像嬰孩重新學習走路，他說：「站起來，往前走。你不是還有兩條完整的腿嗎？所以不要浪費它們啊！你明明還可以走出更多自己的路的。」

生病後重新經營一份生活，就像重新學習走路，調整成自己舒服的姿勢，一步一步站穩。

生病以前，我是個完全不煮飯的人。剛開始學習這個技能，是為了可以省一點餐費。當時我一直覺得自己會破產，外送一餐兩百塊，我自己煮一餐控制在七、八十塊就可以很飽。

結果沒想到，煮飯的過程很療癒，要去採買、找食譜、備料；如果同時煮很多道料理，腦袋還會布局，什麼東西要先下、要先煮什麼，所有事都要安排順序，沒有其他閒暇的空間去想很煩的事，這件事又幫助我回到當下了，這個投入的過程就是「心流」。在我漫長難捱的日子裡，煮飯讓時間過得很快，我只要花時間，就會有成品，除了自己吃之外，身邊的人如果吃了，也會很開心地稱讚我，成為我一個穩定的成就感來源。另外料理這件事，只要你持續煮，每次都會有點進步，多少心血就會有多少回饋。

瑜伽、料理這些事，都不是為了拍片而做。我的生活，不是為了拍片而過。

我拋棄過去的思考模式與工作習慣，抬起頭來發現，生了一場病，我所活的，也不是以前的生活了，我不需要生活裡每件小事都拿來拍影片。三、四月時，我開始有能力應付更多工作，雖然工作的時間感還是很長，仍然感到日常生活很壓抑，但至少工作上的能力是有恢復的。

生病改變我最多的其中一點，是「工作的價值觀」。雖然賺錢是必須的，但仍可以在其中找到意義，跟做「有意義的連結」。我現在跟很多朋友變得更熟了，以前聊天的朋友通常是跟工作有關，現在跟人建立連結的方式，不是單純為了工作而社交、為了拍片而社交。

在我的紀錄裡，三月十日是我最後一次因為憂鬱症而哭。四月時，我已經沒有躁的狀況了，偶爾頭還是會漲漲且麻麻的，伴隨緊張感或焦慮感會有不同程度的感受，但整體上心理上跟生理的不適已經大大降低。

有一句話是，「當你凝視深淵的時候，深淵也凝視著你。」

我並沒有因此成為一個無所畏懼的人，只是把人生要追求的先後順序做了調整。有些恐懼，也就不這麼恐懼了。

深淵會一直在，但是，我走過一次了。

愛德華．艾利克說過：「沒有經歷過痛苦的教訓是沒有意義的，因為沒有人可以在沒付出的情況下獲得什麼。但是透過忍受痛苦和克服痛苦，人的心會變得強大、變得完整。」

像嬰孩重新學習走路，也像是再一次長大，適應新的走路方法，這是我的另一次成人式──因為經歷了這場病，我更加的了解自己，也重新定義了人生的目標與意義。

(本文摘自《按下暫停鍵也沒關係：在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事》/圓神出版)